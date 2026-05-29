Рейтинг@Mail.ru
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 29.05.2026

SputnikPro впервые прошел в секторе Газа

© РИА Новости / Михаил БогачевSputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Михаил Богачев
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. 29 мая состоялась первая лекция в формате SputnikPro для студентов Университета Аль-Азхар в Газе. И. о. руководителя арабской редакции Sputnik Карина Механа и шеф-редактор арабской редакции Sputnik Васим Сулейман выступили перед студентами и преподавателями вуза, рассказав об особенностях работы международного новостного агентства с искусственным интеллектом в условиях цифровизации.
С приветственным словом выступил заместитель декана по обеспечению качества и стратегическому планированию Университета Аль-Азхар в Газе доктор Тамер Абуфуль, отметив, что в Газе студенты факультета медиатехнологий сталкиваются с исключительными трудностями в силу непростых обстоятельств, связанных с положением сферы образования, коммуникаций и доступом к современным возможностям обучения.
В ходе мастер-класса спикеры представили практические кейсы применения искусственного интеллекта в работе новостных агентств — от подготовки новостных материалов и анализа данных до работы с мультимедийным контентом и инструментами верификации информации. Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной этики, достоверности и ответственности СМИ в эпоху цифровых платформ и высокой скорости распространения информации.
© РИА Новости / Михаил БогачевSputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
© РИА Новости / Михаил Богачев
1 из 4
© РИА Новости / Михаил БогачевSputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
© РИА Новости / Михаил Богачев
2 из 4
© РИА Новости / Михаил БогачевSputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
© РИА Новости / Михаил Богачев
3 из 4
© РИА Новости / Михаил БогачевSputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
SputnikPro впервые прошел в секторе Газа
© РИА Новости / Михаил Богачев
4 из 4
И. о. руководителя арабской редакции Sputnik Карина Механа выразила надежду на то, что серия семинаров в рамках проекта SputnikPro позволит слушателям получить практические знания о применении технологий искусственного интеллекта в журналистике и станет важным шагом в расширении сотрудничества с Газой.
Шеф-редактор арабской редакции Sputnik Васим Сулейман в своем выступлении рассказал, что задача агентства заключается не только и не столько в адаптации к технологическим изменениям, сколько в разработке собственных ИИ-решений, которые позволяют формировать будущее отрасли и задавать новые стандарты качества.
Университет Аль-Азхар в Газе — одно из ведущих высших учебных заведений Палестины, основанное в 1991 году. Университет осуществляет подготовку специалистов по широкому спектру направлений, включая журналистику, медиа и цифровые коммуникации, и играет важную роль в развитии образовательной среды сектора Газа.
SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают медиаменеджеры Sputnik и приглашённые эксперты. В рамках сессий обсуждаются различные аспекты журналистской деятельности, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях и развитие цифровых медиа.
С 2018 года очные встречи проекта прошли в десятках стран, а онлайн-сессии охватили широкую международную аудиторию. Общее число участников SputnikPro превышает 15 000 человек.
 
ПалестинаУниверситет Аль-АзхарSputnikСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала