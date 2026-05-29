SputnikPro впервые прошел в секторе Газа

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. 29 мая состоялась первая лекция в формате SputnikPro для студентов Университета Аль-Азхар в Газе. И. о. руководителя арабской редакции Sputnik Карина Механа и шеф-редактор арабской редакции Sputnik Васим Сулейман выступили перед студентами и преподавателями вуза, рассказав об особенностях работы международного новостного агентства с искусственным интеллектом в условиях цифровизации.

С приветственным словом выступил заместитель декана по обеспечению качества и стратегическому планированию Университета Аль-Азхар в Газе доктор Тамер Абуфуль, отметив, что в Газе студенты факультета медиатехнологий сталкиваются с исключительными трудностями в силу непростых обстоятельств, связанных с положением сферы образования, коммуникаций и доступом к современным возможностям обучения.

В ходе мастер-класса спикеры представили практические кейсы применения искусственного интеллекта в работе новостных агентств — от подготовки новостных материалов и анализа данных до работы с мультимедийным контентом и инструментами верификации информации. Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной этики, достоверности и ответственности СМИ в эпоху цифровых платформ и высокой скорости распространения информации.

И. о. руководителя арабской редакции Sputnik Карина Механа выразила надежду на то, что серия семинаров в рамках проекта SputnikPro позволит слушателям получить практические знания о применении технологий искусственного интеллекта в журналистике и станет важным шагом в расширении сотрудничества с Газой.

Шеф-редактор арабской редакции Sputnik Васим Сулейман в своем выступлении рассказал, что задача агентства заключается не только и не столько в адаптации к технологическим изменениям, сколько в разработке собственных ИИ-решений, которые позволяют формировать будущее отрасли и задавать новые стандарты качества.

Университет Аль-Азхар в Газе — одно из ведущих высших учебных заведений Палестины, основанное в 1991 году. Университет осуществляет подготовку специалистов по широкому спектру направлений, включая журналистику, медиа и цифровые коммуникации, и играет важную роль в развитии образовательной среды сектора Газа.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают медиаменеджеры Sputnik и приглашённые эксперты. В рамках сессий обсуждаются различные аспекты журналистской деятельности, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях и развитие цифровых медиа.