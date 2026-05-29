Экипаж "Солнцепека" уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.05.2026
07:03 29.05.2026
Экипаж "Солнцепека" уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области.
  • Было обнаружено скопление противника на укрепленных позициях с помощью БПЛА, после чего был произведен залп термобарическими боеприпасами.
  • По словам военнослужащего, было уничтожено более пяти единиц автомобильной техники и более 15 единиц живой силы противника.
КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир боевой машины с позывным "Волшебник".
"В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов... было вскрыто скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат целей выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину и произвел залп термобарическими боеприпасами по указанным координатам", - сообщил "Волшебник".
По словам военнослужащего, от корректировщика была получена информация об уничтожении более пяти единиц автомобильной техники и более 15 единиц живой силы противника.
"После окончания боевой работы переместились в район ожидания. Наша работа обеспечивает продвижение штурмовых групп в зоне нашей ответственности", - рассказал он.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
