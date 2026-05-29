Экипаж "Солнцепека" уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области

КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир боевой машины с позывным "Волшебник".

"В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов... было вскрыто скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат целей выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину и произвел залп термобарическими боеприпасами по указанным координатам", - сообщил "Волшебник".

По словам военнослужащего, от корректировщика была получена информация об уничтожении более пяти единиц автомобильной техники и более 15 единиц живой силы противника.