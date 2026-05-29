СК возбудил дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге в реабилитационном центре над вдовой участника СВО совершили ряд противоправных действий.
- Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
- Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы по сообщению об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре в Екатеринбурге, доклад о расследовании будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба СК РФ.
Издание Е1 в пятницу опубликовало информацию о том, что женщину увезли в реабилитационный центр без ее согласия, а вместо лечения над ней издевались, били и унижали.
"В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге в реабилитационном центре совершен ряд противоправных действий в отношении вдовы участника СВО. По словам матери пострадавшей, ее дочь подвергалась физическим и психологическим издевательствам", - говорится в сообщении.
"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе СК РФ отметили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного дела по доводам публикации.
