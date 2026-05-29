СК возбудил дело о незаконном лишении свободы вдовы участника СВО на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы по сообщению об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре в Екатеринбурге, доклад о расследовании будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба СК РФ.

Издание Е1 в пятницу опубликовало информацию о том, что женщину увезли в реабилитационный центр без ее согласия, а вместо лечения над ней издевались, били и унижали.