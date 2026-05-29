Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион назвал решение IIHF по России шагом к возвращению - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:50 29.05.2026
Олимпийский чемпион назвал решение IIHF по России шагом к возвращению

Широков: аннулирование решения IIHF о недопуске России стало шагом к возвращению

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной России
Болельщики сборной России - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков, комментируя решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета организации не допускать российские национальные сборные до участия в международных турнирах, заявил РИА Новости, что этот шаг должен способствовать возвращению российских национальных команд на международную арену.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
«
"Я очень хочу, чтобы российские команды вернулись на международную арену. То, что проходит мимо наших молодых ребят, - очень печально для меня. Я в своей карьере принимал участие в юниорских и молодежных чемпионатах мира и знаю, насколько это большая часть всей карьеры. Молодежный хоккей ничем не заменить. Я надеюсь, что в скором будущем наши ребята будут допущены до турниров и будут там рубиться со всеми другими командами. Решение об аннулировании вердикта совета IIHF это шаг к нашему возвращению на международную арену. Руководители делают все правильно, приближая нас к этой цели", - сказал Широков.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Здравый смысл просыпается": Фетисов оценил решение IIHF
28 мая, 11:57
 
ХоккейСергей ШироковМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)Сборная России по хоккею с шайбой
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала