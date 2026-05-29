Олимпийский чемпион назвал решение IIHF по России шагом к возвращению

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков, комментируя решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета организации не допускать российские национальные сборные до участия в международных турнирах, заявил РИА Новости, что этот шаг должен способствовать возвращению российских национальных команд на международную арену.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
"Я очень хочу, чтобы российские команды вернулись на международную арену. То, что проходит мимо наших молодых ребят, - очень печально для меня. Я в своей карьере принимал участие в юниорских и молодежных чемпионатах мира и знаю, насколько это большая часть всей карьеры. Молодежный хоккей ничем не заменить. Я надеюсь, что в скором будущем наши ребята будут допущены до турниров и будут там рубиться со всеми другими командами. Решение об аннулировании вердикта совета IIHF это шаг к нашему возвращению на международную арену. Руководители делают все правильно, приближая нас к этой цели", - сказал Широков.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.