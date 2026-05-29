АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что они "скоро превысят стоимость самих машин".
"На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз! Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?" - заявил Лукашенко в пятницу в Астане на саммите ЕАЭС.
Глава государства в целом раскритиковал промышленную политику в ЕАЭС. "Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять", - призвал он.
"Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующие производства, а потом их друг от друга всеми силами защищаем, в том числе и создавая барьеры", - подчеркнул Лукашенко.