14:00 29.05.2026
Лукашенко раскритиковал ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС

  • Александр Лукашенко раскритиковал ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что они скоро превысят стоимость самих машин.
  • Он призвал Евразийскую экономическую комиссию исправить ситуацию с промышленной политикой в союзе.
  • Президент Белоруссии отметил, что масштаб и эффект от механизма стимулирования кооперации в ЕАЭС пока незначительные, и подчеркнул создание дублирующих производств и барьеры между странами союза.
АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что они "скоро превысят стоимость самих машин".
"На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз! Зачем мы это делаем, о каком союзе можно говорить?" - заявил Лукашенко в пятницу в Астане на саммите ЕАЭС.
Глава государства в целом раскритиковал промышленную политику в ЕАЭС. "Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает. И Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять", - призвал он.
"Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующие производства, а потом их друг от друга всеми силами защищаем, в том числе и создавая барьеры", - подчеркнул Лукашенко.
