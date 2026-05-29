Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом запустил сайт о «пришельцах», который оказался базой данных нелегальных мигрантов с интерактивной картой арестов.

На сайте утверждается, что прошлые власти США в течение 60 лет скрывали масштабы «вторжения» нелегальных мигрантов.

Платформа включает интерактивную карту задержаний, проводимых иммиграционной и таможенной полицией США, а также статистический хаб с данными о депортациях и экономических последствиях нелегальной иммиграции.

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Белый дом запустил сайт о "пришельцах", который оказался базой данных нелегальных мигрантов с интерактивной картой арестов, и обвинил прошлые власти США в 60 годах сокрытия масштабов этого "вторжения".

"В течение 60 лет правительство США хранило тщательно охраняемый секрет. Пришельцы ходили среди нас, жили в наших кварталах и общались с нами в повседневной жизни. Они ходили в те же магазины, учились в одних классах с нашими детьми и вели внешне нормальную человеческую жизнь. За одним исключением - им здесь не место", - говорится на главной странице сайта.

В тексте также утверждается, что миллионы мигрантов якобы тайно внедрились в американское общество, пока прошлые президенты и чиновники скрывали это "вторжение" от граждан вместо их защиты.

"Президент Трамп стал первым, кто открыто заявил о реальной опасности, которую чужестранцы представляют для каждой американской семьи, каждого сообщества и будущего нашей страны", - говорится на сайте.

Платформа включает интерактивную карту задержаний в реальном времени, проводимых иммиграционной и таможенной полицией США, раздел с критикой прошлых властей за "60 лет секретности" и статистический хаб с данными о депортациях и экономических последствиях нелегальной иммиграции.