Рейтинг@Mail.ru
Белый дом запустил сайт о "пришельцах", оказавшийся базой данных нелегалов - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 29.05.2026 (обновлено: 02:28 29.05.2026)
Белый дом запустил сайт о "пришельцах", оказавшийся базой данных нелегалов

Запущенный Белым домом сайт о пришельцах оказался базой данных нелегалов

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом запустил сайт о «пришельцах», который оказался базой данных нелегальных мигрантов с интерактивной картой арестов.
  • На сайте утверждается, что прошлые власти США в течение 60 лет скрывали масштабы «вторжения» нелегальных мигрантов.
  • Платформа включает интерактивную карту задержаний, проводимых иммиграционной и таможенной полицией США, а также статистический хаб с данными о депортациях и экономических последствиях нелегальной иммиграции.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Белый дом запустил сайт о "пришельцах", который оказался базой данных нелегальных мигрантов с интерактивной картой арестов, и обвинил прошлые власти США в 60 годах сокрытия масштабов этого "вторжения".
"В течение 60 лет правительство США хранило тщательно охраняемый секрет. Пришельцы ходили среди нас, жили в наших кварталах и общались с нами в повседневной жизни. Они ходили в те же магазины, учились в одних классах с нашими детьми и вели внешне нормальную человеческую жизнь. За одним исключением - им здесь не место", - говорится на главной странице сайта.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В США нелегалы могут потерять доступ к банковским счетам, считает эксперт
6 марта, 08:14
В тексте также утверждается, что миллионы мигрантов якобы тайно внедрились в американское общество, пока прошлые президенты и чиновники скрывали это "вторжение" от граждан вместо их защиты.
"Президент Трамп стал первым, кто открыто заявил о реальной опасности, которую чужестранцы представляют для каждой американской семьи, каждого сообщества и будущего нашей страны", - говорится на сайте.
Платформа включает интерактивную карту задержаний в реальном времени, проводимых иммиграционной и таможенной полицией США, раздел с критикой прошлых властей за "60 лет секретности" и статистический хаб с данными о депортациях и экономических последствиях нелегальной иммиграции.
В английском языке "пришелец" и "иностранец" обозначаются одним и тем же словом — alien.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Трамп поручил ужесточить контроль за счетами нелегальных мигрантов
20 мая, 01:39
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала