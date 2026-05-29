РЖД с июня запускают услугу по перевозке детей под присмотром проводника

23:26 29.05.2026
РЖД с 1 июня запускают услугу по перевозке детей под присмотром проводника

Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня РЖД запускают услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника на более чем 20 маршрутах.
  • Оформить заявку на услугу можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда.
  • Стоимость услуги составляет 1500 рублей.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РЖД с июня запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника, сообщила компания.
Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах "Сапсан". Там она появилась в 2013 году. В среднем в год ее оформляют порядка 300 родителей или законных представителей детей в возрасте от 10 до 16 лет. Согласно правилам перевозок в поездах дальнего следования дети без сопровождения взрослых могут проезжать с 10 лет.
"С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. В том числе в поездах: "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (например, МоскваСмоленск, Роза Хутор – Краснодар, ТаганрогНовороссийск), "Финист" (например, ЕкатеринбургТюмень, Екатеринбург – Пермь) и других", - говорится в сообщении РЖД.
В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции.
При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), квитанцию об оплате услуги.
"На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении", - отмечают РЖД.
Стоимость услуги, согласно информации на сайте РЖД, составляет 1500 рублей.
