РЖД с июня запускают услугу по перевозке детей под присмотром проводника

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РЖД с июня запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника, сообщила компания.

Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах "Сапсан". Там она появилась в 2013 году. В среднем в год ее оформляют порядка 300 родителей или законных представителей детей в возрасте от 10 до 16 лет. Согласно правилам перевозок в поездах дальнего следования дети без сопровождения взрослых могут проезжать с 10 лет.

Таганрог – "С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. В том числе в поездах: " Аврора ", "Буревестник", "Ласточка" (например, Москва Смоленск , Роза Хутор – Краснодар Новороссийск ), "Финист" (например, Екатеринбург Тюмень , Екатеринбург – Пермь ) и других", - говорится в сообщении РЖД

В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции.

При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), квитанцию об оплате услуги.

"На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении", - отмечают РЖД.