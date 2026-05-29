Траектория упавшего в Румынии дрона изменилась из-за работы ПВО, заявил Дан

КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Упавший в Галаце беспилотник летел на Украину, но из-за ПВО его траектория сбилась, заявил журналистам президент Румынии Никушор Дан.

На вопрос, изменилась ли траектория случайным образом или кто-то изменил ее, президент Никушор Дан ответил: "Он был поражен кинетически. Поражение произошло именно из-за этого".