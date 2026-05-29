20:34 29.05.2026
Траектория упавшего в Румынии дрона изменилась из-за работы ПВО, заявил Дан

Последствия попадания беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник, который попал в крышу дома в Галаце, летел на Украину, но из-за системы ПВО его траектория сбилась, заявил президент Румынии Никушор Дан.
  • Он сообщил, что БПЛА был частью группы из 43 дронов, которые прилетели с востока и пересекли территорию Украины, часть из них была сбита на территории Украины.
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Упавший в Галаце беспилотник летел на Украину, но из-за ПВО его траектория сбилась, заявил журналистам президент Румынии Никушор Дан.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
"Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20–30 километров от Дуная с востока на запад, часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца", - заявил Дан журналистам во время визита в Галац.
На вопрос, изменилась ли траектория случайным образом или кто-то изменил ее, президент Никушор Дан ответил: "Он был поражен кинетически. Поражение произошло именно из-за этого".
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
