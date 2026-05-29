Президент Румынии объяснил, почему военные не сбили дрон над Галацем

КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Румынские военные не смогли безопасно перехватить беспилотник над городом Галац из-за риска жертв среди гражданского населения, сообщил президент Румынии Никушор Дан после заседания Высшего совета национальной безопасности (CSAT).
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
"У вооруженных сил был четкий и строгий приказ сбить дрон, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв или серьезных разрушений на земле. После того как армейские радары обнаружили дрон... в воздух для перехвата были немедленно подняты два истребителя F-16. Безопасная нейтрализация аппарата до момента его удара о жилой дом оказалась невозможной из-за быстрого развития ситуации и малой высоты полета в городской черте", - заявил Дан в ходе видеовыступления, которое транслировалось онлайн на сайте президента Румынии.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.