МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва примет меры в ответ на закрытие российского консульства в Румынии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Ответные меры в связи с объявлением росгенконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", — сказала она РИА Новости.
Ранее сегодня Минобороны заявило, что беспилотник попал в крышу дома в румынском Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом военные Румынии не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя.
Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.
В последнее время в воздушном пространстве европейских государств неоднократно появлялись украинские беспилотники. Так, российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что дроны залетали на чужую территорию именно со стороны Украины.