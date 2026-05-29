14:49 29.05.2026 (обновлено: 16:32 29.05.2026)
Захарова: ответ на закрытие генконсульства РФ в Констанце не заставит себя ждать

  • Москва ответит на закрытие российского консульства в Румынии.
  • ЕС своими реакциями на инциденты с дронами хочет отвлечь внимание от преступлений Зеленского, заявила Захарова.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва примет меры в ответ на закрытие российского консульства в Румынии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Ответные меры в связи с объявлением росгенконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", — сказала она РИА Новости.

Ранее сегодня Минобороны заявило, что беспилотник попал в крышу дома в румынском Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом военные Румынии не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя.
Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.
В последнее время в воздушном пространстве европейских государств неоднократно появлялись украинские беспилотники. Так, российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что дроны залетали на чужую территорию именно со стороны Украины.
