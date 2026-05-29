МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва примет меры в ответ на закрытие российского консульства в Румынии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

« "Ответные меры в связи с объявлением росгенконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", — сказала она РИА Новости.

Ранее сегодня Минобороны заявило, что беспилотник попал в крышу дома в румынском Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию , но не привели никаких доказательств. При этом военные Румынии не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами верещаниями, цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского, в том числе убийства детей в Старобельске, которые совершаются на деньги Брюсселя.

Дипломат подчеркнула, что все обвинения в адрес России из-за БПЛА в странах Евросоюза бездоказательны: не было предъявлено ни одного факта и материала.