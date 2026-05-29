КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Румыния закроет российское консульство в Констанце, сообщил президент Никушор Дан.
Ранее сегодня Минобороны заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами "брюссельскими верещаниями", цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского. Она добавила, что Москва ответит на закрытие генконсульства.
В последнее время в воздушном пространстве европейских стран неоднократно появлялись украинские беспилотники. Так, российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что именно со стороны Украины дроны залетали на чужую территорию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал их пустыми и безосновательными.