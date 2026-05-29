МИД Румынии вызвал российского посла после инцидента с дроном

© REUTERS / Inquam Photos/George Calin Последствия попадания беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац

Беспилотник попал в крышу дома, пострадали два человека.

КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липова из-за инцидента с падением беспилотника в городе Галац, заявила министр иностранных дел Оана Цою.

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

"Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства. Посол России был вызван в МИД", - в частности, заявила Цою журналистам.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал данные обвинения попыткой создать зловещий образ РФ.

"Никто себя не утруждает доказательствами, что в Румынии упал именно российский беспилотник. Уже давным-давно в западных странах презумпция невиновности отсутствует как таковая. Они вплоть до того, что врежутся сами головой в стенку, и сразу могут сказать, что это дух России", - сказал он в беседе с " Лентой.ру ".

По мнению Колесника, "инцидент является очередной попыткой создать зловещий образ России, чтобы затем использовать это в своих интересах".

Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.