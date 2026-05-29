Президент Румынии созвал Высший совет обороны из-за падения беспилотника

КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что созвал заседание Высшего совета обороны из-за падения беспилотника в городе Галаце.
Ранее в пятницу министерство обороны сообщила, что беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в Галаце, пострадали два человека, жители дома были эвакуированы.
"Сегодня в 11 часов утра (совпадает с мск) я созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения последствий самого серьезного инцидента, затронувшего территорию страны… Начато полномасштабное расследование обстоятельств крушения беспилотника, и заказана техническая экспертиза для извлечения фрагментов с целью точного определения типа оружия и траектории полета", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.
Он заявил, что румынские вооруженные силы действовали в соответствии с установленными процедурами для подобных ситуаций, имея четкий приказ сбить беспилотник, как только условия позволят это сделать без риска жертв или повреждений на земле.
Дан заявил, что Румыния проинформировала ЕС и НАТО, обратится в Совет безопасности ООН, он также запросил МИД "незамедлительно представить ряд мер. Президент Румынии добавил, что Бухарест официально обратился к союзникам с просьбой развернуть дополнительные средства борьбы с беспилотниками на своей территории для укрепления нашей обороны и восточного фланга альянса.
