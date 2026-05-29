В Румынии беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Румынские военные не перехватили дрон, который, как утверждает минобороны республики, вошел минувшей ночью в воздушное пространство этой страны и долетел до города Галац, при том, что его отслеживали радиолокационными системами, а по тревоге была поднята авиация.

"Беспилотник, отслеживаемый радарами в южной части муниципалитета Галац, вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар", - заявило минобороны Румынии. Также утверждается, что при взрыве пострадали два человека.

В министерстве заявили, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства в ночь на пятницу, при этом были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.

Группа специалистов из министерства обороны, министерства внутренних дел и румынской разведывательной службы проводят расследование на месте падения беспилотника, о его результатах пока ничего не сообщается.

Румыния уже "проинформировала своих союзников и генерального секретаря Североатлантического альянса об инциденте с беспилотником в Галаце", запросив "меры по ускорению передачи стране средств противодействия беспилотникам", заявили в румынском МИД. Генсек НАТО Марк Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель альянса Аллисон Харт.

Молдавии Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских БПЛА. Так, посол РФ Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.