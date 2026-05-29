09:06 29.05.2026 (обновлено: 09:08 29.05.2026)
В Румынии беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома

© REUTERS / INQUAM PHOTOSПоследствия попадания неопознанного дрона в жилой дом в городе Галац, Румыния
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галац.
  • При взрыве пострадали два человека, возник пожар.
  • Бухарест проинформировал союзников и генсека НАТО об инциденте и попросил ускорить передачу ему средств противодействия БПЛА.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Румынские военные не перехватили дрон, который, как утверждает минобороны республики, вошел минувшей ночью в воздушное пространство этой страны и долетел до города Галац, при том, что его отслеживали радиолокационными системами, а по тревоге была поднята авиация.
"Беспилотник, отслеживаемый радарами в южной части муниципалитета Галац, вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар", - заявило минобороны Румынии. Также утверждается, что при взрыве пострадали два человека.
В министерстве заявили, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства в ночь на пятницу, при этом были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.
Группа специалистов из министерства обороны, министерства внутренних дел и румынской разведывательной службы проводят расследование на месте падения беспилотника, о его результатах пока ничего не сообщается.
Румыния уже "проинформировала своих союзников и генерального секретаря Североатлантического альянса об инциденте с беспилотником в Галаце", запросив "меры по ускорению передачи стране средств противодействия беспилотникам", заявили в румынском МИД. Генсек НАТО Марк Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель альянса Аллисон Харт.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских БПЛА. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
В миреРумынияРоссияМолдавияМарк РюттеОлег ОзеровДмитрий ПесковНАТОF-16
 
 
