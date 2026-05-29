Рейтинг@Mail.ru
На севере Румынии нашли еще один беспилотник - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 29.05.2026
На севере Румынии нашли еще один беспилотник

На севере Румынии нашли неопознанный беспилотник

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В уезде Марамуреш на севере Румынии нашли неопознанный беспилотник.
  • Дрон упал в сельскохозяйственных угодьях, по предварительным данным, он не был оснащен взрывным устройством, на нем установлена только видеокамера.
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружен в уезде Марамуреш на севере Румынии, примерно в 70 километрах от границы с Украиной, сообщают местные СМИ со ссылкой на местные органы власти.
Как рассказал местной радиостанции Europa FM мэр коммуны Бэсешть Йоан Кэлэуз, дрон упал в сельскохозяйственных угодьях, где его обнаружил местный житель.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Три танкера подверглись атаке БПЛА у берегов Турции, пишут СМИ
28 мая, 16:35
"Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный", - отметил глава коммуны.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции совместно с пиротехниками оперативно оцепили территорию. По предварительным данным правоохранительных органов, аппарат не был оснащен взрывным устройством или боевой частью. На дроне установлена только видеокамера, что характерно для разведывательных БПЛА.
Принадлежность аппарата на данный момент не установлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследованием обстоятельств падения, а также установлением маршрута и цели полета беспилотника занимается прокуратура при апелляционной палате города Клуж-Напока.
В пятницу минобороны Румынии сообщило, что в ночью БПЛА врезался в жилой многоквартирный дом в городе Галац на юго-востоке страны. В результате инцидента возник пожар, два человека получили травмы. На фоне этого происшествия временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан признал, что ответ румынской ПВО был "ограничен уровнем оснащения", и анонсировал экстренное подписание контрактов на закупку новых антидроновых систем в рамках европейской программы SAFE.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россия выдрессировала Прибалтику: шипят, огрызаются, но слушаются Москву
27 мая, 08:00
 
В миреРумынияУкраинаКлуж-Напока
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала