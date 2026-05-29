На севере Румынии нашли еще один беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ В уезде Марамуреш на севере Румынии нашли неопознанный беспилотник.

Дрон упал в сельскохозяйственных угодьях, по предварительным данным, он не был оснащен взрывным устройством, на нем установлена только видеокамера.

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружен в уезде Марамуреш на севере Румынии, примерно в 70 километрах от границы с Украиной, сообщают местные СМИ со ссылкой на местные органы власти.

Как рассказал местной радиостанции Europa FM мэр коммуны Бэсешть Йоан Кэлэуз, дрон упал в сельскохозяйственных угодьях, где его обнаружил местный житель.

"Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный", - отметил глава коммуны.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции совместно с пиротехниками оперативно оцепили территорию. По предварительным данным правоохранительных органов, аппарат не был оснащен взрывным устройством или боевой частью. На дроне установлена только видеокамера, что характерно для разведывательных БПЛА.

Принадлежность аппарата на данный момент не установлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследованием обстоятельств падения, а также установлением маршрута и цели полета беспилотника занимается прокуратура при апелляционной палате города Клуж-Напока