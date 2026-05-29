Рубио заявил главе Ливана, что ждет от "Хезболлы" действий по деэскалации

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе разговора с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что Вашингтон ждет от шиитского движения "Хезболлах" действий по снижению напряженности с Израилем.