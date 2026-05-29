Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил главе Ливана, что ждет от "Хезболлы" действий по деэскалации - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 29.05.2026 (обновлено: 23:48 29.05.2026)
Рубио заявил главе Ливана, что ждет от "Хезболлы" действий по деэскалации

Рубио заявил президенту Ливана, что ждет от "Хезболлы" действий по деэскалации

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждет от движения "Хезболла" действий по снижению напряженности с Израилем.
  • Он подчеркнул, что "Хезболла" несет полную ответственность за боевые действия и должен прекратить атаки и провокации для начала деэскалации.
  • Президент Ливана Джозеф Аун в разговоре с госсекретарем США отметил, что прекращение огня рассматривается в Бейруте как основной шаг для перехода к последующим мерам.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе разговора с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что Вашингтон ждет от шиитского движения "Хезболлах" действий по снижению напряженности с Израилем.
Как говорится в сообщении госдепа, Рубио "вновь заявил, что "Хезболлах" несет полную ответственность за продолжающиеся боевые действия, и подчеркнул, что этой группировке нужно немедленно прекратить атаки и провокации, чтобы начать деэскалацию".
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Армия Израиля за сутки атаковала более 135 объектов Хезболлы в Ливане
28 мая, 14:34
Госсекретарь выразил поддержку правительству Ливана в усилиях по достижению мира, говорится в сообщении.
Пресс-служба ливанского лидера сообщила ранее, что президент в разговоре с госсекретарем США подчеркнул необходимость приложить все возможные усилия для достижения прекращения огня. Аун отметил, что прекращение огня рассматривается в Бейруте как основной шаг для перехода к любым последующим мерам и необходимое условие для создания подходящей атмосферы для решения различных вопросов и проблем, уточнила пресс-служба.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп объявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальную сделку, израильская сторона продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге республики и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Хезболла заявила о прямом боестолкновении с армией Израиля
27 мая, 12:58
 
В миреСШАЛиванМарко РубиоДжозеф АунДональд ТрампХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала