Рубио заявил главе Ливана, что ждет от "Хезболлы" действий по деэскалации

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе разговора с президентом Ливана Джозефом Ауном заявил, что Вашингтон ждет от шиитского движения "Хезболлах" действий по снижению напряженности с Израилем.
Госсекретарь выразил поддержку правительству Ливана в усилиях по достижению мира, говорится в сообщении.
Пресс-служба ливанского лидера сообщила ранее, что президент в разговоре с госсекретарем США подчеркнул необходимость приложить все возможные усилия для достижения прекращения огня. Аун отметил, что прекращение огня рассматривается в Бейруте как основной шаг для перехода к любым последующим мерам и необходимое условие для создания подходящей атмосферы для решения различных вопросов и проблем, уточнила пресс-служба.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп объявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальную сделку, израильская сторона продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге республики и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.