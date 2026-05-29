Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией.
- Он заявил о необходимости дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта и предупредил о последствиях текущей политики конфронтации с Россией.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией.
"Вместо этой дальнейшей эскалации нам, наконец, нужны серьезные усилия для дипломатического урегулирования украинской войны“, — цитирует его издание Berliner Zeitung.
"Вместо этой дальнейшей эскалации нам, наконец, нужны серьезные усилия для дипломатического урегулирования украинской войны“, — цитирует его издание Berliner Zeitung.
Политик добавил, что нынешнее немецкое правительство сознательно выбирает путь прямой конфронтации с Россией и предупредил о последствиях такой политики.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.