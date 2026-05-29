В бундестаге выступили со срочным призывом в отношении России
11:37 29.05.2026
В бундестаге выступили со срочным призывом в отношении России

Немецкий депутат Пельманн призвал Мерца прекратить эскалацию в отношении России

Здание Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельманн призвал канцлера Германии Фридриха Мерца прекратить эскалацию отношений с Россией.

"Вместо этой дальнейшей эскалации нам, наконец, нужны серьезные усилия для дипломатического урегулирования украинской войны“, — цитирует его издание Berliner Zeitung.
Политик добавил, что нынешнее немецкое правительство сознательно выбирает путь прямой конфронтации с Россией и предупредил о последствиях такой политики.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть человек, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
По данным издания Politico, среди возможных претендентов фигурируют глава Евросовета Антониу Кошта, бывший и нынешний президенты Финляндии Саули Ниинисте и Александр Стубб, экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги.
