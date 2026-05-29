В Нейпьидо прошли первые межмидовские консультации России и Мьянмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые российско-мьянманские межмидовские консультации по информационной проблематике прошли 28 мая в Нейпьидо.

Российская делегация провела встречу с руководством Совета по делам СМИ Мьянмы и представителями негосударственных медиа Республики, отметив обоюдную заинтересованность в установлении прямых контактов между журналистскими сообществами двух государств.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первые российско-мьянманские межмидовские консультации по информационной проблематике прошли 28 мая в Нейпьидо, стороны обсудили вопросы дезинформации и борьбы с фейками, сообщили в МИД РФ.

Переговоры прошли на уровне представителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств двух стран.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в области публичной дипломатии и массовых коммуникаций с акцентом на продвижение объективного образа России Мьянмы среди широкой международной общественности, наметили пути укрепления сотрудничества как по линии министерств иностранных дел, так и между национальными СМИ и их профессиональными объединениями", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

"Особое внимание было уделено тематике противодействия дезинформации и борьбы с фейками, в том числе с генерируемыми и распространяемыми с помощью новейших технологий", - подчеркнули в МИД.