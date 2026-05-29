22:05 29.05.2026
В Нейпьидо прошли первые межмидовские консультации России и Мьянмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые российско-мьянманские межмидовские консультации по информационной проблематике прошли 28 мая в Нейпьидо.
  • Обсуждались вопросы дезинформации и борьбы с фейками, а также продвижение объективного образа России и Мьянмы среди международной общественности.
  • Российская делегация провела встречу с руководством Совета по делам СМИ Мьянмы и представителями негосударственных медиа Республики, отметив обоюдную заинтересованность в установлении прямых контактов между журналистскими сообществами двух государств.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первые российско-мьянманские межмидовские консультации по информационной проблематике прошли 28 мая в Нейпьидо, стороны обсудили вопросы дезинформации и борьбы с фейками, сообщили в МИД РФ.
Переговоры прошли на уровне представителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств двух стран.
"Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в области публичной дипломатии и массовых коммуникаций с акцентом на продвижение объективного образа России и Мьянмы среди широкой международной общественности, наметили пути укрепления сотрудничества как по линии министерств иностранных дел, так и между национальными СМИ и их профессиональными объединениями", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Особое внимание было уделено тематике противодействия дезинформации и борьбы с фейками, в том числе с генерируемыми и распространяемыми с помощью новейших технологий", - подчеркнули в МИД.
Также российская делегация провела встречу с руководством Совета по делам СМИ Мьянмы и представителями негосударственных медиа Республики, в ходе которой была отмечена обоюдная заинтересованность в установлении прямых контактов между журналистскими сообществами двух государств.
