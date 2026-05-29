10:50 29.05.2026
Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении

© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
  • Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ограничение ввоза плодоовощной продукции из Армении не окажет влияния на инфляцию и не создаст проблем.
  • Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, а с 22 мая — временно ограничил ввоз цветов из страны.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Ограничение ввоза в Россию плодоовощной продукции из Армении не окажет влияния на инфляцию и не создаст никаких проблем, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
В четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
"По нашим рынкам влияния не будет. Вчера меня спрашивали: что будет с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр", - сказал Решетников в комментарии "Известиям".
Он добавил, что Россия основной объем потребления удовлетворяет за счет собственного производства, а также располагает достаточно диверсифицированной структурой поставщиков на свои рынки.
"Проблем это никаких не создаст", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
ЭкономикаАрменияРоссияМаксим РешетниковФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
