Краткий пересказ от РИА ИИ Аарон Лукас критиковал американские разведслужбы за склонность избегать риска и за оторванность от основных целей структуры.

По словам Лукаса, бюрократический аппарат американских разведывательных ведомств разросся за счет сотрудников, напрямую не связанных со сбором и анализом разведданных.

Лукас отмечал, что спецслужбы тратят значительные средства на технологические инициативы, которые нередко устаревают еще до внедрения или изначально не отвечают реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Будущий исполняющий обязанности директора нацразведки США Аарон Лукас критиковал американские разведслужбы за склонность избегать риска и за оторванность от основных целей структуры, выяснило РИА Новости, изучив профессиональную биографию чиновника.

"Разведсообщество нередко не имеет цели, его аппарат раздут, оно избегает риска и временами оторвано от основной миссии разведки", - говорил Лукас в 2025 году во время слушаний в сенате США

Он также заявлял, что бюрократический аппарат американских разведывательных ведомств разросся за счет сотрудников, напрямую не связанных со сбором и анализом разведданных. По словам Лукаса, спецслужбы тратят значительные средства на технологические инициативы, которые нередко устаревают еще до внедрения или изначально не отвечают реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков.

"Огромные суммы денег налогоплательщиков тратятся на технологические проекты, которые порой устаревают еще до начала внедрения или, что еще хуже, изначально не имеют никакого отношения к реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков", - отмечал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Лукас, занимающий пост заместителя директора нацразведки, станет временным главой ведомства после отставки Тулси Габбард . Она подтвердила, что покинет пост 30 июня в связи с тяжелой болезнью супруга.