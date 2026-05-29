Рейтинг@Mail.ru
Будущий глава разведки США критиковал агентов за боязнь рисковать - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 29.05.2026
Будущий глава разведки США критиковал агентов за боязнь рисковать

РИА Новости: будущий глава разведки США критиковал агентов за боязнь рисковать

© AP Photo / Rod LamkeyАарон Лукас
Аарон Лукас - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Аарон Лукас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аарон Лукас критиковал американские разведслужбы за склонность избегать риска и за оторванность от основных целей структуры.
  • По словам Лукаса, бюрократический аппарат американских разведывательных ведомств разросся за счет сотрудников, напрямую не связанных со сбором и анализом разведданных.
  • Лукас отмечал, что спецслужбы тратят значительные средства на технологические инициативы, которые нередко устаревают еще до внедрения или изначально не отвечают реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Будущий исполняющий обязанности директора нацразведки США Аарон Лукас критиковал американские разведслужбы за склонность избегать риска и за оторванность от основных целей структуры, выяснило РИА Новости, изучив профессиональную биографию чиновника.
"Разведсообщество нередко не имеет цели, его аппарат раздут, оно избегает риска и временами оторвано от основной миссии разведки", - говорил Лукас в 2025 году во время слушаний в сенате США.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Будущий глава Нацразведки США курировал тему России и владеет русским
Вчера, 04:04
Он также заявлял, что бюрократический аппарат американских разведывательных ведомств разросся за счет сотрудников, напрямую не связанных со сбором и анализом разведданных. По словам Лукаса, спецслужбы тратят значительные средства на технологические инициативы, которые нередко устаревают еще до внедрения или изначально не отвечают реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков.
"Огромные суммы денег налогоплательщиков тратятся на технологические проекты, которые порой устаревают еще до начала внедрения или, что еще хуже, изначально не имеют никакого отношения к реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков", - отмечал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Лукас, занимающий пост заместителя директора нацразведки, станет временным главой ведомства после отставки Тулси Габбард. Она подтвердила, что покинет пост 30 июня в связи с тяжелой болезнью супруга.
СМИ при этом сообщали, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку. По данным Axios, уходящая глава нацразведки на протяжении нескольких месяцев находилась в закулисном конфликте с ЦРУ из-за рассекречивания ряда материалов.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Уходящая в отставку глава нацразведки США борется с ЦРУ, пишут СМИ
23 мая, 06:58
 
В миреСШАТулси ГаббардДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала