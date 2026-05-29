Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Севера" ударили "Краснополем" по позициям ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 29.05.2026
Артиллеристы "Севера" ударили "Краснополем" по позициям ВСУ под Харьковом

Расчеты "Мста-С" нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" группировки "Север" нанесли удары корректируемыми снарядами "Краснополь" по пяти позициям боевиков ВСУ в Харьковской области.
  • Работу артиллеристов корректируют расчеты многофункциональных беспилотных комплексов "Орлан-10".
  • Удары наносятся корректируемыми снарядами только по команде.
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" группировки войск "Север" нанесли удары корректируемыми снарядами "Краснополь" по пяти позициям боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным "Двина".
«
"Работаем корректируемыми снарядами, только когда поступает такая команда. Если поступает приказ подготовить "Краснополь", значит там, на ЛБС, нашли очень хорошую для нас цель. Весь расчет это понимает и как будто начинает работать еще слаженней и быстрее, чтобы максимально быстро отработать", - рассказал боец.
Командир уточнил, что расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нанесли удары по пяти позициям боевиков ВСУ в Харьковской области.
Боец отметил, что работу артиллеристов корректируют расчеты многофункциональных беспилотных комплексов "Орлан-10".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
ВСУ ведут охоту на военных водителей ВС России в зоне СВО
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала