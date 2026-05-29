Артиллеристы "Севера" ударили "Краснополем" по позициям ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" группировки войск "Север" нанесли удары корректируемыми снарядами "Краснополь" по пяти позициям боевиков ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным "Двина".
"Работаем корректируемыми снарядами, только когда поступает такая команда. Если поступает приказ подготовить "Краснополь", значит там, на ЛБС, нашли очень хорошую для нас цель. Весь расчет это понимает и как будто начинает работать еще слаженней и быстрее, чтобы максимально быстро отработать", - рассказал боец.
Командир уточнил, что расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нанесли удары по пяти позициям боевиков ВСУ в Харьковской области.
Боец отметил, что работу артиллеристов корректируют расчеты многофункциональных беспилотных комплексов "Орлан-10".