Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — РИА Новости. Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде, следует из трансляции.

На кадрах видно, как у ее основания сначала появилась яркая вспышка, после чего прогремел мощный взрыв.

Как заявил владелец Blue Origin Джозеф Безос, пострадавших среди сотрудников нет. Он отметил, что выводы о причинах аварии пока делать рано.

« "Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам", — написал Безос в Х.

Во время предыдущего старта, состоявшегося в апреле, New Glenn не смогла вывести на орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7, который должен был пополнить группировку компании AST SpaceMobile.