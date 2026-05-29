Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — РИА Новости. Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде, следует из трансляции.
На кадрах видно, как у ее основания сначала появилась яркая вспышка, после чего прогремел мощный взрыв.
Как заявил владелец Blue Origin Джозеф Безос, пострадавших среди сотрудников нет. Он отметил, что выводы о причинах аварии пока делать рано.
"Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам", — написал Безос в Х.
Во время предыдущего старта, состоявшегося в апреле, New Glenn не смогла вывести на орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7, который должен был пополнить группировку компании AST SpaceMobile.
Первый запуск ракеты прошел в январе прошлого года.