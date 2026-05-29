В Минздраве назвали основные симптомы нарушения работы щитовидной железы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Видимое увеличение шеи, изменение веса и сердечного ритма, непереносимость холода или жары, нарушения менструального цикла могут указывать на нарушения работы щитовидной железы, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, на нарушения работы щитовидной железы также указывают повышенная утомляемость, слабость, сухость кожи или повышенная потливость, выпадение волос. Данные симптомы требуют консультации специалиста.

Уточняется, что йод является ключевым микроэлементом, необходимым для синтеза гормонов щитовидной железы. Его недостаток может вызывать увеличение и снижение функций органа, ухудшение памяти и концентрации, а также нарушения репродуктивной системы. У детей и подростков возможны задержка физического и интеллектуального развития, проблемы с обучением и формированием нервной системы.