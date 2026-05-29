Путин: применение ИИ в московской медицине не ограничивается скорой помощью - РИА Новости, 29.05.2026
20:19 29.05.2026
Путин: применение ИИ в московской медицине не ограничивается скорой помощью

Путин: применение ИИ в московской медицине не ограничивается работой скорой

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 29.05.2026
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил о применении технологий искусственного интеллекта в московской системе здравоохранения.
  • Путин рассказал о российском опыте использования инструментов на основе ИИ в работе скорой помощи на Евразийском экономическом форуме в Астане.
  • Он упомянул центры обработки медицинских снимков как пример успешного применения ИИ в медицине.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в московской системе здравоохранения не ограничивается работой скорой помощи, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ в четверг, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане, рассказал коллегам по ЕАЭС о российском опыте использования инструментов на основе технологий ИИ в работе скорой помощи.
У России есть конкурентные преимущества для развития ИИ, заявил Путин
"Я привел этот пример с московской скорой помощью просто с ходу, что называется, это не по тексту было, это просто то, что мне захотелось сказать. И в московской медицине это не единственный пример применения искусственного интеллекта", - сказал Путин журналисту, упомянувшему об этом конкретном проекте внедрения ИИ.
Российский лидер напомнил, в частности, о центрах, где обрабатываются медицинские снимки.
"Когда эти снимки собираются со всей Москвы, направляются в один центр, а там узкие специалисты делают оценки и опять рассылают. Это минимизирует временные затраты, повышает качество обслуживания населения. И таких примеров много, на самом деле", - добавил президент.
Путин: Россия готова делиться разработками в сфере ИИ с партнерами по ЕАЭС
