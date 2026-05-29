Путин: Запад в теме Украины пытается переложить ответственность на Россию

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Запад пытается переложить ответственность "с больной головы на здоровую" в ситуации с украинским конфликтом, заявил президент России Владимир Путин.
"Они привели к сегодняшней трагедии, а сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую, показать, что это Россия агрессивная. Нет, это их политика", - сказал глава государства журналистам.