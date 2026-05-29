Рейтинг@Mail.ru
Россия может сровнять с землей тех, кто посягнет на базы ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 29.05.2026 (обновлено: 23:05 29.05.2026)
Россия может сровнять с землей тех, кто посягнет на базы ПВО, заявил Путин

Путин: Россия может сровнять с землей всех, кто станет угрожать Калининграду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у балтийских стран НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области.
  • Владимир Путин заявил, что у РФ есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Россия обладает средствами, чтобы сровнять с землей тех, кто попробует уничтожить ее базы противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.
«
"У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать", - сказал Путин.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе. Во вторник он попытался объяснить свое вызвавшее большой резонанс заявление тем, что это якобы покажет уверенность Литвы в своих силах и укрепит ее имидж в глазах западных партнеров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Россия укрепляет систему ПВО, заявил Путин
Вчера, 19:16
 
РоссияКалининградская областьЛитваВладимир ПутинБезопасностьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала