Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у балтийских стран НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области.
- Владимир Путин заявил, что у РФ есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Россия обладает средствами, чтобы сровнять с землей тех, кто попробует уничтожить ее базы противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.
"У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать", - сказал Путин.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе. Во вторник он попытался объяснить свое вызвавшее большой резонанс заявление тем, что это якобы покажет уверенность Литвы в своих силах и укрепит ее имидж в глазах западных партнеров.
