В ЕС одобрили кандидатуру Шредера для переговоров с Россией, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в Европе была и положительная реакция на его заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров с РФ.
"Они отреагировали, реакция была. Я это заметил: была и положительная реакция, и отрицательная, но и положительная была тоже", - отметил Путин в ответ на реплику журналистки об игнорировании европейцами его заявления, что кандидатура Шредера была бы предпочтительной.
Глава государства подчеркнул, что Россия не определяет возможного переговорщика от ЕС, а кандидатуру Шредера президент назвал как пример человека, который мог бы им быть.