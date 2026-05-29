19:42 29.05.2026 (обновлено: 20:50 29.05.2026)
В ЕС одобрили кандидатуру Шредера для переговоров с Россией, заявил Путин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что на его заявление о кандидатуре Герхарда Шредера для переговоров с РФ была как положительная, так и отрицательная реакция в Европе.
  • Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в Европе была и положительная реакция на его заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров с РФ.
Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.
"Они отреагировали, реакция была. Я это заметил: была и положительная реакция, и отрицательная, но и положительная была тоже", - отметил Путин в ответ на реплику журналистки об игнорировании европейцами его заявления, что кандидатура Шредера была бы предпочтительной.
Глава государства подчеркнул, что Россия не определяет возможного переговорщика от ЕС, а кандидатуру Шредера президент назвал как пример человека, который мог бы им быть.
