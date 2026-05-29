Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия к продолжению переговоров по Украине готова и никогда не отказывалась от них, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются, но переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров", - сказал российский лидер.