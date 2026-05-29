Россия укрепляет систему ПВО, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. России нужно укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО), и это делается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства по итогам визита в Казахстан ответил на вопросы журналистов. Президент напомнил, что страны Запада продолжают поставлять киевскому режиму дроны для ударов по территории России.
"Это значит только одно - что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше", - сказал Путин журналистам.