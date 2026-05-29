У России есть конкурентные преимущества для развития ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
19:09 29.05.2026 (обновлено: 19:26 29.05.2026)
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия имеет конкурентные преимущества для развития искусственного интеллекта.
  • Среди преимуществ Путин назвал возможности в области атомной и гидроэнергетики, а также естественный способ охлаждения оборудования в холодном климате на севере страны.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия имеет явные конкурентные преимущества для развития искусственного интеллекта (ИИ), например, возможности в области атомной и гидроэнергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну, как я вчера говорил, чтобы развивать искусственный интеллект, нужны не только капиталовложения, нужны и энергетические ресурсы огромные... У нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики. У нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.
На Севере можно развивать ИИ, учитывая, что там - холодный климат, охлаждать можно естественным способом, добавил российский лидер.
"То есть у нас есть явные конкурентные преимущества", - подчеркнул Путин.
