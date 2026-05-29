Партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) заинтересованы в российских разработках ИИ, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал, одна из трех, которые имеют шансы и развивают суверенный искусственный интеллект... Конечно, это было бы делать проще, эффективнее, если бы мы объединяли свои усилия с нашими партнерами, и прежде всего речь идет о партнерах по ЕврАзЭС . Об этом мы говорили и в неформальных условиях, это предлагалось нашим партнерам и это вызывает интерес у многих", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что Россия хорошо хорошо продвинулась в технологиях беспилотного транспорта, ИИ используется в промышленности и образовании.
"Здесь очень важно сохранение суверенитета... Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы", - добавил Путин.
Он уточнил, что некоторые российские компании берут за основу наработки китайских коллег, а другие, например "Сбербанк", создают основу самостоятельно.
"Это требует денег, это требует больших капиталовложений. Но это и есть суверенная платформа, на которой все строится. Это есть как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны, безопасности, в сфере государственного управления. Мы одна из немногих стран которые это делают", - подчеркнул Путин.
Также для развития ИИ необходимы большие энергетические ресурсы, напомнил президент.
"Вот Google собирается создавать там несколько таких платформ, по-моему, по одному гигаватту. Но у нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики, у нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири. На севере можно развивать, имею в виду, что там холодный климат и охлаждать можно естественным способом. То есть у нас есть явные конкурентные преимущества", - заключил глава российского государства.