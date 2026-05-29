Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин
19:05 29.05.2026 (обновлено: 19:22 29.05.2026)
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин

Путин: экономика РФ в последние три года росла в разы быстрее европейской

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экономика за последние три года росла быстрее европейской, заявил Владимир Путин.
  • ВВП России за 2023, 2024 и 2025 годы вырос на 10,3%, в то время как рост ВВП ЕС составил 3,0%.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Российская экономика в последние три года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил президент России Владимир Путин.
"Если взять последние три года - 23, 24, 25 годы. Значит, как выглядел ВВП России: 4,1% роста, 4,9% и в прошлом году - один процент. За три года - 10,3% процента роста. ЕС - 0,4%, 1,1%, 1,5% соответственно. А теперь ЕврАзЭС: 23 год - 4,3%, 24 год - рост составил 5% и в 25 - 1,73%, за три года 11,4%", - сказал глава российского государства журналистам.
