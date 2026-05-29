Путин заявил, что только что узнал об инциденте с БПЛА в Румынии

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что узнал об инциденте с якобы российским БПЛА в Румынии.
"Вот только что мне сказали... Может быть, покажется странным, но я только что, перед входом в этот зал, узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном", - сказал российский лидер журналистам.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.