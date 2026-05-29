Путин заявил, что только что узнал об инциденте с БПЛА в Румынии

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что узнал об инциденте с якобы российским БПЛА в Румынии.

"Вот только что мне сказали... Может быть, покажется странным, но я только что, перед входом в этот зал, узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном", - сказал российский лидер журналистам.