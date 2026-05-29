Путин поприветствовал участников Кубка президента по самбо

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных соревнований среди сборных команд силовых структур на Кубке президента Российской Федерации по самбо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на Международных соревнованиях среди сборных команд силовых структур на Кубок Президента Российской Федерации по самбо. Ваш турнир занимает особое место среди наиболее авторитетных соревнований по боевым искусствам, ведь он объединяет своими задачами профессионалов, посвятивших себя служению Закону, защите национальных интересов страны, обеспечению безопасности граждан", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил большой вклад организаторов и участников Кубка в развитие самбо и продвижение ценностей здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Он выразил уверенность, что нынешние соревнования пройдут на высоком уровне и запомнятся честными, бескомпромиссными поединками.
