Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Кубка президента по самбо - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 29.05.2026
Путин поприветствовал участников Кубка президента по самбо

Путин поприветствовал участников Кубка президента по самбо среди силовиков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных соревнований среди сборных команд силовых структур на Кубке президента Российской Федерации по самбо.
  • Путин отметил большой вклад организаторов и участников Кубка в развитие самбо и продвижение ценностей здорового образа жизни, особенно среди молодежи.
  • Глава государства выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне и запомнятся честными, бескомпромиссными поединками.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных соревнований среди сборных команд силовых структур на Кубке президента Российской Федерации по самбо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на Международных соревнованиях среди сборных команд силовых структур на Кубок Президента Российской Федерации по самбо. Ваш турнир занимает особое место среди наиболее авторитетных соревнований по боевым искусствам, ведь он объединяет своими задачами профессионалов, посвятивших себя служению Закону, защите национальных интересов страны, обеспечению безопасности граждан", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил большой вклад организаторов и участников Кубка в развитие самбо и продвижение ценностей здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Он выразил уверенность, что нынешние соревнования пройдут на высоком уровне и запомнятся честными, бескомпромиссными поединками.
Самбо - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин поручил принять меры по популяризации самбо
12 мая, 16:02
 
СпортРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала