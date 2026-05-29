Путин поприветствовал участников Кубка президента по самбо

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных соревнований среди сборных команд силовых структур на Кубке президента Российской Федерации по самбо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил большой вклад организаторов и участников Кубка в развитие самбо и продвижение ценностей здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Он выразил уверенность, что нынешние соревнования пройдут на высоком уровне и запомнятся честными, бескомпромиссными поединками.