ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться, заявил Путин

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) функционирует успешно и продолжает развиваться дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"Высказанные коллегами оценки - как положительные, так и критические - тем не менее, наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент отметил, что в ЕАЭС выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям.