Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в заседании ВЕЭС

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Мероприятие пройдет в узком и расширенном форматах. Ожидается, что участники в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в ЕС.
На заседание, сославшись на избирательную кампанию, не приехал премьер республики Никол Пашинян, вместо него Ереван представляет вице-премьер Мгер Григорян.
На встрече члены ЕАЭС также обсудят результаты работы объединения за последнее время и наметят планы на будущее.
Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. В четверг он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После этого стороны подписали совместные документы, включая заявление об основах дружбы и добрососедства.