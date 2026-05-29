Газорегуляторный пункт "Красная Пахра" в Москве готов более чем наполовину

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый газорегуляторный пункт "Красная Пахра" в Москве готов более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили более 50% работ по строительству нового газорегуляторного пункта "Красная Пахра" в Троицком административном округе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он обеспечит снабжение действующих и перспективных потребителей Краснопахорского района и городского округа Троицк.

"Мощный газорегуляторный пункт позволит закрыть потребности крупных коммунальных, социальных, производственных предприятий и жилых зданий, а система сможет пропускать 70 тысяч кубических метров газа в час", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что сегодня уже возведено здание, завершен монтаж технологического оборудования внутреннего газоснабжения и начато устройство инженерных систем.

"Газорегуляторный пункт "Красная Пахра" полностью автоматизируют. Современные цифровые решения обеспечат круглосуточный контроль работы оборудования из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", - подчеркивается в сообщении.

Поясняется, что системы безопасности предусматривают оперативное прекращение подачи газа в случае аварийной ситуации - менее чем за две минуты.