Рейтинг@Mail.ru
Газорегуляторный пункт "Красная Пахра" в Москве готов более чем наполовину - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:17 29.05.2026
Газорегуляторный пункт "Красная Пахра" в Москве готов более чем наполовину

Новый газорегуляторный пункт «Красная Пахра» готов более чем наполовину

© "Мосгаз"Газорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© "Мосгаз"
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый газорегуляторный пункт "Красная Пахра" в Москве готов более чем наполовину, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили более 50% работ по строительству нового газорегуляторного пункта "Красная Пахра" в Троицком административном округе столицы", - говорится в сообщении.
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Москве привели в порядок около 16 тысяч объектов энергетики
13 мая, 16:19
Отмечается, что он обеспечит снабжение действующих и перспективных потребителей Краснопахорского района и городского округа Троицк.
"Мощный газорегуляторный пункт позволит закрыть потребности крупных коммунальных, социальных, производственных предприятий и жилых зданий, а система сможет пропускать 70 тысяч кубических метров газа в час", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что сегодня уже возведено здание, завершен монтаж технологического оборудования внутреннего газоснабжения и начато устройство инженерных систем.
"Газорегуляторный пункт "Красная Пахра" полностью автоматизируют. Современные цифровые решения обеспечат круглосуточный контроль работы оборудования из центральной диспетчерской АО "Мосгаз", - подчеркивается в сообщении.
Поясняется, что системы безопасности предусматривают оперативное прекращение подачи газа в случае аварийной ситуации - менее чем за две минуты.
"На объекте установили отечественное оснащение, а сборку выполнили на собственном производстве", - говорится в сообщении.
Работы по замене газопровода - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Более 1,5 тысячи исследований газовой инфраструктуры провели в Москве
25 мая, 07:45
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТроицкий административный округТроицк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала