В России разработают методику учета данных о пробеге автомобилей
08:45 29.05.2026
В России разработают методику учета данных о пробеге автомобилей

© Fotolia / Ulf Информация о пробеге автомобиля на приборной доске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До 2030 года профильные российские ведомства разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей аварийности.
  • Работа ведется в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Профильные российские ведомства до 2030 года разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей их аварийности, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
"Проработка вопроса о разработке методики и о ведении учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей аварийности", - говорится там.
О результатах деятельности к 2030 году в правительство доложат Минтранс России, Росстат и Минэкономразвития.
Эта работа ведется в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.
В рамках соответствующих мероприятий также, как ранее в пятницу сообщало РИА Новости, правительство хочет стимулировать обновление автомобильного парка в стране за счет льготных кредитов, публичных закупок и страховых преференций.
