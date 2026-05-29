Информация о пробеге автомобиля на приборной доске

В России разработают методику учета данных о пробеге автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ До 2030 года профильные российские ведомства разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей аварийности.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Профильные российские ведомства до 2030 года разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей их аварийности, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.

« "Проработка вопроса о разработке методики и о ведении учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей аварийности", - говорится там.

Росстат и Минэкономразвития. О результатах деятельности к 2030 году в правительство доложат Минтранс России

Эта работа ведется в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.