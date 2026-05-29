В Приморье установили подозреваемого в убийстве двух мужчин в 2013 году - РИА Новости, 29.05.2026
08:52 29.05.2026
В Приморье установили подозреваемого в убийстве двух мужчин в 2013 году

В Приморье задержали женщину за убийство двух мужчин в 2013 году

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье раскрыто убийство двух мужчин, совершенное в 2013 году.
  • Подозреваемая — местная жительница 1990 года рождения, которая нанесла мужчинам ножевые ранения.
  • Ранее подозреваемая избежала ответственности, но следователи установили новые обстоятельства преступления и задержали ее.
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Следовали установили подозреваемого в убийстве двух мужчин в Приморье в 2013 году, которое долгое время оставалось не раскрытым, им оказалась местная жительница, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю раскрыто резонансное преступление, совершенное в 2013 году на территории региона. В результате кропотливой работы следователей и криминалистов установлены обстоятельства убийства двух мужчин, долгое время остававшегося нераскрытым", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне 2013 года в Уссурийске местная жительница 1990 года рождения распивала спиртные напитки с двумя мужчинами, и у них произошел конфликт.
"Фигурантка, вооружившись ножом, нанесла одному из оппонентов не менее 12 ножевых ранений в область головы и тела. После этого она атаковала второго мужчину, причинив ему не менее 20 колото-режущих повреждений головы, нижней части тела и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались на месте происшествия", - отмечает следствие.
В 2013 году фигурантке удалось ввести в заблуждение следствие и избежать ответственности. Но следователи установили ранее неизвестные обстоятельства преступления, которые указали на причастность женщины.
Подозреваемая — 35-летняя жительница Уссурийска — задержана. Подготовлено ходатайство в суд о заключении ее под стражу.
