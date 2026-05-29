Защита обжаловала приговор поджигателю здания мэрии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Защита обжаловала приговор осужденному за терроризм мужчине, который поджег здание мэрии, муниципалитета и офиса банка в Приморье, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском флотском военном суде.
В апреле Тихоокеанский флотский военный суд осудил Вадима Дьяченко на 15 лет за поджог офиса "Сбербанка", зданий мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье.
"Да, защита обжаловала приговор, дело направлено в апелляционный военный суд", - сообщил собеседник агентства.
Суд признал Дьяченко виновным по статье о террористическом акте (пункт "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Мужчина совершал поджоги умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица, используя "коктейли Молотова" для дестабилизации деятельности органов власти и устрашения населения. Он также поджег специализированный автомобиль на парковке в городе Большой Камень.