Защита обжаловала приговор поджигателю здания мэрии в Приморье

01:06 29.05.2026
Защита обжаловала приговор за терроризм поджигателю здания мэрии в Приморье

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита обжаловала приговор Вадиму Дьяченко, осужденному за поджоги в Приморье.
  • Вадим Дьяченко был осужден на 15 лет за поджог офиса "Сбербанка", зданий мэрии и муниципалитета в Приморье.
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Защита обжаловала приговор осужденному за терроризм мужчине, который поджег здание мэрии, муниципалитета и офиса банка в Приморье, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском флотском военном суде.
В апреле Тихоокеанский флотский военный суд осудил Вадима Дьяченко на 15 лет за поджог офиса "Сбербанка", зданий мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье.
"Да, защита обжаловала приговор, дело направлено в апелляционный военный суд", - сообщил собеседник агентства.
Суд признал Дьяченко виновным по статье о террористическом акте (пункт "в" части 2 статьи 205 УК РФ). Мужчина совершал поджоги умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица, используя "коктейли Молотова" для дестабилизации деятельности органов власти и устрашения населения. Он также поджег специализированный автомобиль на парковке в городе Большой Камень.
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Защита блогера Варламова* обжаловала приговор за фейки о ВС России
25 мая, 15:00
 
