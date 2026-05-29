Приамурье укрепило роль в диалоге с Китаем на "АмурЭкспо-2026"

Сегодня Приамурье ассоциируется не только с приграничной торговлей и логистикой, но и с прорывными проектами в сфере цифровизации, промышленной кооперации и гуманитарного обмена. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо-2026" в Благовещенске и Хэйхэ, прошедший в четвертый раз как выездная площадка ВЭФ на фоне государственного визита президента России в КНР, стал практическим механизмом реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Подробнее об итогах "АмурЭкспо-2026" и перспективах российско-китайского сотрудничества читайте в материале РИА Новости.

Транспортный и промышленный узел

"Амурская область – один из ключевых центров развития Дальнего Востока. Благодаря реализованным на территории региона проектам Приамурье стало важнейшим транспортным, промышленным и логистическим узлом на границе России и Китая", – отметил губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, товарооборот Дальнего Востока с Китаем за последние годы вырос почти в 2,5 раза и в 2025 году превысил 1,7 триллиона рублей. Общая граница протяженностью более 4 тысяч километров и развитая транспортная инфраструктура создают базу для дальнейшего роста взаимной торговли и промышленной кооперации.

Валовой региональный продукт Приамурья превысил 1 триллион рублей, а темп роста инвестиций, вложенных в экономику области, также вышел на триллионный уровень. Теперь ключевая задача – запуск нового инвестиционного цикла.

"Фундаментом для этого служат уже работающие механизмы: в рамках ТОР “Амурская” привлекли 54 проекта с объемом инвестиций 2,4 триллиона рублей. Сейчас регион переходит к инвестиционной фазе развития примостовой территории – более 250 гектаров обеспечат базовой инфраструктурой для локализации совместных производств", – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Цифровое партнерство

Особое внимание на форуме уделили цифровому сотрудничеству. Впервые эксперты двух стран детально обсудили электронную коммерцию как "портал в торговлю будущего", затронув вопросы трансграничных платежей и перспектив цифровых валют.

"Пленарная сессия “Цифровой хаб Россия – Китай” и встреча с партнерами из КНР подтвердили: цифровое сотрудничество двух стран выходит на принципиально новый уровень. Мы переходим от обсуждений к конкретным механизмам – совместному рабочему совету, единой цифровой платформе для обмена опытом и научным центрам на базе вузов. Амурская область готова стать координатором этого технологического партнерства", – отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

Гуманитарное измерение

Гуманитарное направление форума также получило развитие. Впервые на площадке "АмурЭкспо" китайские блогеры провели четырехчасовой стрим по продаже российских продуктов, который посмотрели 113 тысяч зрителей. В топ продаж вошло амурское печенье фабрики "Зея".

"Нам было важно, чтобы каждый гость форума не только плодотворно поработал, но и почувствовал тепло амурского гостеприимства. Для участников была подготовлена насыщенная культурная и туристическая программа, прошла серия мастер-классов. Агентство гостеприимства Амурской области провело для гостей более 700 экскурсий по Благовещенску и ключевым объектам показа", – сказала министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева.

Еще одним значимым событием стал первый Российско-китайский форум промышленного туризма "Открытая промышленность". За пять лет более 200 тысяч туристов побывало на промышленных предприятиях Приамурья, включая Амурский газохимический комплекс и космодром Восточный.

"Мы не просто обменялись опытом, подвели итоги пяти лет работы большой команды промышленного туризма на территории Российской Федерации – мы заложили фундамент для нового, международного этапа развития этого масштабного проекта, а еще, что не менее важно, открыли Амурскую область для коллег из разных регионов нашей страны как центр российско-китайского делового сотрудничества и как интересный регион для путешествий", – добавила Киреева.

Практические результаты

В выставке "АмурЭкспо-2026" приняли участие 89 компаний из России, Китая, Белоруссии и Казахстана, из них 12 – из КНР. Впервые экспонировались представители провинции Гуандун. Посетители увидели автономный поселок "Родник" с геотермальным отоплением, модульные дома-конструкторы и китайский внедорожник.

"АмурЭкспо" давно перестал быть просто выставкой и является рабочим механизмом для выстраивания прямых контактов между компаниями двух стран. В условиях растущего товарооборота форум позволяет бизнесу сверить логистику, платежи и кооперационные цепочки в режиме реального времени, подчеркнул Орлов.