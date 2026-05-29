Посол России: "ядерные потуги" Парижа ведут к деградации безопасности в ЕС

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в ходе беседы в МИД Франции донес до французской стороны, что "ядерные потуги" Парижа ведут к деградации безопасности в Европе, сообщили в посольстве РИА Новости.