Российский посол призвал Париж серьезно отнестись к эвакуации из Киева

ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков в ходе беседы в МИД Франции призвал французскую сторону предельно внимательно отнестись к рекомендации МИД РФ обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранных граждан, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"(Посол - ред.) призвал также французских собеседников предельно внимательно отнестись к заявлению МИД России от 25 мая 2026 года, которое содержит рекомендации обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из украинской столицы", - заявили в посольстве.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.