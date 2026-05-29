Российский посол призвал Париж серьезно отнестись к эвакуации из Киева - РИА Новости, 29.05.2026
16:57 29.05.2026 (обновлено: 17:03 29.05.2026)
Российский посол призвал Париж серьезно отнестись к эвакуации из Киева

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Париже Алексей Мешков призвал французскую сторону обеспечить эвакуацию дипломатов и других иностранных граждан из Киева.
  • МИД России рекомендовал обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из украинской столицы после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
  • МИД России заявил о начале системных ударов ВС РФ по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.
ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков в ходе беседы в МИД Франции призвал французскую сторону предельно внимательно отнестись к рекомендации МИД РФ обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранных граждан, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"(Посол - ред.) призвал также французских собеседников предельно внимательно отнестись к заявлению МИД России от 25 мая 2026 года, которое содержит рекомендации обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипломатического персонала из украинской столицы", - заявили в посольстве.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Посол России в МИД Франции заострил внимание на теракте ВСУ в Старобельске
Вчера, 17:01
 
РоссияФранцияКиевВ миреАлексей МешковВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
