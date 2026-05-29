11:02 29.05.2026 (обновлено: 11:05 29.05.2026)
Польский МИД поднимет в Киеве вопрос о героизации УПА* на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаги Польши и Евросоюза на здании МИД Польши в Варшаве
Флаги Польши и Евросоюза на здании МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский МИД негативно оценил присвоение украинскому подразделению наименования "имени героев УПА*".
  • Варшава поднимет вопрос о героизации УПА* на переговорах с Украиной.
ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Польша в ходе переговоров с украинской стороной поднимет вопрос о героизации УПА* на Украине, заявил пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.
Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
"Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени "героев УПА*". Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами", - написал Вевюр на платформе Х.
"Этот вопрос мы поднимем на переговорах с партнерами из Украины", - добавил он.
В четверг бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Зеленского.
Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
