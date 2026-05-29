СК России предъявил обвинение фальсификатору работ Эрнста Неизвестного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российскому военнослужащему Максиму Кошкареву предъявили обвинение по делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного.
- Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российскому военнослужащему предъявлено обвинение по делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного, сообщили РИА Новости в СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны Российской Федерации Максима Кошкарева. Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, а равно приобретении, хранении и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (пунктам "б", "в" части 3 статьи 146 и части 4 статьи 159 УК России)", — говорится в сообщении.