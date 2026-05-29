Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии, заявил Песков

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником в Румынии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"А как думаете? Утаили?.. Думаете, от него скрывают?" - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Случившееся там (в Румынии - ред.) никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.