Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии, заявил Песков

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником в Румынии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"А как думаете? Утаили?.. Думаете, от него скрывают?" - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Песков напомнил, что президент России и российская делегация находятся сейчас в Астане и "полностью сконцентрированы на российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС ".

"Случившееся там (в Румынии - ред.) никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории", - добавил пресс-секретарь президента РФ.