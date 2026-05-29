14:33 29.05.2026 (обновлено: 14:53 29.05.2026)
Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте с беспилотником в Румынии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"А как думаете? Утаили?.. Думаете, от него скрывают?" - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время Песков напомнил, что президент России и российская делегация находятся сейчас в Астане и "полностью сконцентрированы на российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС".
"Случившееся там (в Румынии - ред.) никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
