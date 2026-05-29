09:55 29.05.2026 (обновлено: 10:08 29.05.2026)
Песков: Москва надеется, что Узбекистан не потеряет интерес к ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
  • Москва надеется, что Узбекистан сохранит интерес к ЕАЭС и будет стремиться к более тесному сближению с ним.
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что членство в союзе может принести дополнительные дивиденды для Ташкента.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва надеется, что Узбекистан не будет терять интереса к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана - это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС. Мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС, потому что это взаимовыгодный процесс", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что членство в ЕАЭС может принести дополнительные дивиденды для Ташкента.
УзбекистанЕвразийский экономический союзДмитрий ПесковРоссияТашкентМосква
 
 
