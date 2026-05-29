Песков: Москва надеется, что Узбекистан не потеряет интерес к ЕАЭС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва надеется, что Узбекистан не будет терять интереса к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана - это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС. Мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС, потому что это взаимовыгодный процесс", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что членство в ЕАЭС может принести дополнительные дивиденды для Ташкента.