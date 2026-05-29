Песков рассказал, при каком условии мир на Украине настанет быстрее

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в Кремле позитивно оценивают решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие и военную технику на Украину.
"Он (Мадьяр - ред.) говорит о том, что не нужно подливать масла в огонь - мы это можем только приветствовать. Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал", - сказал Песков журналистам.