В Кремле оценили решение Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине
09:51 29.05.2026 (обновлено: 12:45 29.05.2026)
В Кремле оценили решение Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине

Песков позитивно оценил решение Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине

Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль поддержал решение нового премьера Венгрии Петера Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине.
  • Песков пояснил, что мир настанет быстрее, если все страны перестанут помогать ВСУ.
АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков приветствовал решение нового премьера Венгрии Петера Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине.
Глава правительства страны объявил об этом накануне на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
"Позитивно, конечно же позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать", — ответил Песков на вопрос, как Москва оценивает решение Будапешта.

Он добавил, что мир настанет быстрее, если все государства перестанут поставлять оружие на Украину.
Как писало издание Die Weltwoche, попытки Евросоюза избавиться от влияния Виктора Орбана обернулись провалом, поскольку новый премьер Венгрии Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя и действует прагматично.
