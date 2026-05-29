Рейтинг@Mail.ru
Европа не может выступать посредником по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 29.05.2026 (обновлено: 10:09 29.05.2026)
Европа не может выступать посредником по Украине, заявил Песков

Песков: ЕС является стороной конфликта на Украине и не может быть посредником

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков.
  • По его словам, европейское оружие непосредственно стреляет по России, поэтому ЕС не может претендовать на посредничество.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, воспринимает ли Москва Европу как сторону конфликта на Украине.
На уточняющий вопрос, отказалась бы Россия, если бы Европа предложила посредничество в конфликте, Песков ответил утвердительно.
«
"Они с нами воюют на стороне Украины", - сказал пресс-секретарь президента.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Испугалась даже Европа. Чем Украина угрожает всему миру
Вчера, 08:00
 
ЕвропаУкраинаДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала