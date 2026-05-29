Европа не может выступать посредником по Украине, заявил Песков

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, воспринимает ли Москва Европу как сторону конфликта на Украине.
На уточняющий вопрос, отказалась бы Россия, если бы Европа предложила посредничество в конфликте, Песков ответил утвердительно.
"Они с нами воюют на стороне Украины", - сказал пресс-секретарь президента.